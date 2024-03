Le Cronache di Narnia | William Moseley sul reboot della Gerwig | “Netflix con lei va sul sicuro”

(Di domenica 24 marzo 2024) L’interprete di Peter Pevensie ne Ledidel 2006,, ha espresso il suo entusiasmo per ildi Greta, dichiarando cheè fortunato ad avere la regista di Barbie alla guida del progetto e che non vede l’ora di vedere cosa produrrà da questo nuovo adattamento dei romanzi di C.S. Lewis. Con ildelledisi propone di riportare in auge questa amata serie dopo più di 14 anni dall’ultimo film. Ecco cosa ha dichiarato durante un intervento a Bleeding Cool: “Per quanto riguarda la regia di Greta, penso che sia incredibile. ‘Barbie’ (2023) è stato un film straordinario e ‘Little Woman’ (2019) è stato ...

Dopo esser stata snobbata dalla cinquina degli Oscar per la regia e dopo che il suo Barbie è uscito a mani vuote dai Bafta, i premi per il miglior cinema anglosassone, il Time, invece, l’ha nominata ... (iodonna)

La regista di Barbie ha firmato per dirigere due film della saga per Netflix Come saprete, Greta Gerwig è pronta a mettersi al lavoro sul suo prossimo progetto dopo il successo mondiale di Barbie. La ... (movieplayer)

Le Cronache di Narnia, importanti novità sul progetto Netflix. E arrivano da Greta Gerwig! - Il nuovo adattamento dell'amato ciclo letterario de Le Cronache di Narnia messo in cantiere da Netflix sarà diretto da Greta Gerwig ...bestmovie

Dalla moglie del boss alla moglie del lord: chi sono le regine della lord's wife aestethic - Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, è la più nota. Ma ci sono anche Sophie Winkleman e Harriet Dalmeny, secondo il Tatler tra le più chic dell'aristocrazia britannica ...cosmopolitan

Taylor Swift sbarca su Disney Plus e cambia la homepage - Disney Plus cambia look nella sua piattaforma e lo fa per una speciale occasione: l'arrivo del film di Taylor Swift!pcprofessionale