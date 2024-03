“La reputazione” di Ilaria Gaspari | quando la calunnia è uno tsunami

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 24 marzo 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Mai come in questo periodo abbiamo visto reputazioni cristalline finire in pezzi dalla mattina alla sera, la credibilità può cadere a picco con la stessa velocità con cui era salita agli onori della cronaca e ridurre in cenere -a torto o a ragione- onorate carriere. Sono le montagne russe a cui ci hanno abituato i social, termometri implacabili della nostra fragile contemporaneità. Ma questo pericoloso sali e scendi ha sempre fatto parte del nostro contesto sociale e a ricordarcelo è La reputazione (Guanda), il nuovo romanzo di, scrittrice, filosofa e brillante divulgatrice.possiede il sorriso dell’intelligenza e molti di voi l’avranno conosciuta per i suoi lavori precedenti come La vita segreta deille emozioni o il bellissimo Podcast Chez ...