Kena Mobile non funziona oggi 24 marzo | cosa sta succedendo

Buone notizie per gli utenti Kena Mobile che desiderano sfruttare il servizio Restart . Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Il servizio Restart sbarca sull’app di Kena Mobile : a cosa serve e come ... (tuttoandroid)

Confermati i problemi Kena Mobile di oggi 24 marzo: cosa dice l’assistenza - Al momento, l’operatore si limita a rispondere in modo generico alle varie segnalazioni, come riportato da altre fonti, evidenziando di aver inviato una segnalazione ed invitando tutti ad attendere no ...geekissimo

Kena FOLLE, tante nuove offerte e 70 GB in regalo - È tempo di nuove promozioni per Kena Mobile. In questi ultimi giorni, infatti, l'operatore telefonico virtuale ha aggiornato il suo catalogo di offerte Mobile ...tecnoandroid

Kena Mobile: l’operatore regala 70 Giga per 7 giorni - Oggi torniamo a parlare dell’operatore Kena Mobile (il quale opera su rete TIM, per chi non lo sapesse) che propone una promozione: trattasi di “Per il 7° compleanno Kena ti regala 70 Giga per 7 ...agemobile