Kate Middleton e non solo | perché chi condivide la propria esperienza con il cancro compie un atto di cura verso gli altri

Dopo il video che ha sconvolto e toccato il mondo intero, quello in cui Kate Middleton rivela la sua malattia, un tumore , ci si continua ad interrogare sulla principessa. Dopo aver spazzato via ... (liberoquotidiano)

durante la degenza in ospedale per il tumore alla prostata, Re Carlo si aggirava lungo i corridoi per andare a trovare la principessa del Galles, anche lei ricoverata per un'importante operazione ... (ilgiornale)