Kate e William ringraziano | «Commossi e grati per la comprensione e i gentili messaggi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) Il Principe e la Principessa di Galles sono «enormemente colpiti dai» ricevuti in seguito al video in cuiha deciso ieri di rendere pubblica la sua lotta contro il cancro. Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato alla Bbc: «Il principe e la principessa sono entrambi enormementedaiprovenienti da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta alo di Sua Altezza Reale». «Sono estremamentedal calore e dal sostegno del pubblico e sonoper ladella loro richiesta di privacy in questo momento», ha aggiunto. Si tratta, spiega la Bbc, dell’ultima dichiarazione dei Principi del Galles. E non ce ...