Investe l' ex marito e fugge con la figlia urlando | Ma perchè non muori?

(Di domenica 24 marzo 2024) E’ agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogata dal giudice delle indagini preliminari una donna di 46 anni di Taranto che venerdì pomeriggio ha investito con la sua auto il suo ex all’incrocio tra via Monfalcone e via Mazzini , e poi, secondo alcune testimonianze al vaglio degli inquirenti, ha urlato: «come mai non ti ho ammazzato? Come mai non sei morto?» , prima di fuggire a piedi...