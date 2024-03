Imu | affitti | casa green | la proprietà privata è sotto attacco

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 24 marzo 2024) La. Sembra una dichiarazione arbitraria eppure se si vanno a vedere i molti provvedimenti governativi degli ultimi anni, non solo in Italia ma in buona parte dell’Occidente (in Europa in particolare), ci si può rendere conto della verità incontrovertibile di questa affermazione. E un tale evento va ad intaccare le stesse fondamenta della libertà individuale. Il libro di Carlo Lottieri, di recente pubblicazione, Lamostra proprio il processo di erosione costante, tanto politica quanto economica e ideologica, esercitato nei confronti di questo istituto che sta alla base di buona parte dei nostri diritti. Come spiega Lottieri nel libro, in ogni tempo gli uomini hanno dovuto rispettare norme in grado di permettere la convivenza: non regole ...