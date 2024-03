Il GUR ucraino | i suoi legami particolari e l’attentato di Mosca

(Di domenica 24 marzo 2024) Dietro a omicidi e attentati degli ultimi tempi potrebbe esserci il GUR, agenzia di intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina. Il capo di questo organo Kyrylo Budanov ha più volte affermato la necessità di “ammazzare i russi ovunque possibile”. Nella stessa Ucraina la notizia delha generato approvazione e malsano entusiasmo. Si parla molto del suo coinvolgimento in almeno tre casi eclatanti. L’assassino di Darya Dugina, la figlia del filosofo e politologo Aleksandr Dugin, uccisa da un’autobomba il 20 agosto 2022. La morte di Vladlen Tatarsky, ucciso da un’esplosione in un caffè di San Pietroburgo il 2 aprile 2023. L’attacco del 17 luglio 2023 al ponte di Kerch, che unisce la terraferma alla penisola di Crimea, con un’esplosione che ha fatto crollare un pezzo del viadotto stradale e ha ucciso due persone. Il GUR sostiene ...

