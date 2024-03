Follonica batte Trissino 5-1 e vola in finale di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024): Sgaria (Zampoli), Malagoli, Cocco G., Piccoli Gioele, Piccoli Giulio, Pinto, Garcia R., Mendez, Gavioli D. All.: Sousa.: Barozzi (Maggi), Buralli, Banini D., Pagnini F., Pagnini M., Bracali, Bonarelli, Maldini. All.: Silva. Arbitri: Eccelsi di Novara e Silecchia di Bari. Marcatori: Pagnini M. 5’43“del primo tempo. Pagnini M. 5’55“; Mendez 8’26“; Pagnini F. 10’38“; Banini 12’10“; Pagnini M. 21’20“del secondo tempo. Note: pubblico 500 con folte rappresentanze delle due tifoserie. Espulso per 2’ Malagoli. FORTE DEI MARMI – Ilè la prima finalista di. La squadra di Sergio Silva ha battuto nettamente (5-1, primo tempo 1-0) e con pieno merito unapparso al di sotto delle ...