“C’è un’altra cosa che dobbiamo dire” William e Kate | messaggio a sorpresa dopo la notizia del tumore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 24 marzo 2024)Middleton,l’annuncio sul timore sono migliaia i messaggi di affetto e vicinanza che in queste ore stanno arrivando alla giovane principessa malata. Frasi di sostegno e messaggi di augurio per una pronta una guarigione. Uno “tsunami” di affetto e amore, che ha commosso latta interessata e la famiglia reale. Per questa ragionee il principehanno deciso di rispondere a tutti. La notizia della malattia di, rivelata da lei stessa in un video, ha fatto il giro di tutto il mondo tramite web e televisioni. La salute della 42enne era diventata oggetto di speculazioni mediatiche e onlineche per quasi due mesi – data in cui ha subito un intervento chirurgico all’addome – non ha presenziato più alle funzioni ...