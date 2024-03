Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re Parla Eugenia | “Sarebbe orgoglioso”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 24 marzo 2024) È uno dei momenti più duri per la famiglia reale, cone Kate entrambi malati di. Ma il Re non si ferma e, anche nel giorno più buio, continua a mostrarsi stabile e speranzoso, tenendo unite famiglia e monarchia, senza mai un momento di debolezza. Ad aiutarlo, prendendone il posto agli eventi ufficiali, la famiglia intera: la moglie Camilla, il fratello Edoardo e la più amata tra le nipoti, la principessadi York.di York, le parole sullo zioÈ stata propriodi York, la principessa 33enne secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson, are per ultima delledidi ReIII. L’occasione è stata un evento legato all’organizzazione benefica Elephant Family, di ...