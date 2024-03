Calo idrico in Italia | andato perso il 18% dell’acqua secondo l’Ispra

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di domenica 24 marzo 2024) I dati recenti delaggiornati al 2023 indicano una significativa diminuzione della disponibilità idrica in, fermandosi a 112,4 miliardi di metri cubi, il che rappresenta undel 18% rispetto alla media registrata dal 1951 al 2023. Questoè principalmente attribuibile ad un deficit di precipitazioni, che si evince soprattutto nei mesi di febbraio, marzo, settembre e dicembre, oltre all’incremento dei volumi di evaporazione dovuto all’aumento delle temperature. Le piogge, quando arrivano, tendono sempre più a trasformarsi in nubifragi, come dimostrato dal diluvio di maggio 2023, quando l’è stata colpita da 49 miliardi di metri cubi di pioggia. All’inizio del 2024, il Paese si trova di nuovo ad affrontare il rischio di siccità, soprattutto in Sicilia e parte della Calabria, ...