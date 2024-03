Bagni sul futuro interista | «Zielinski svuotato Trattato male dal Napoli»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024)ha parlato di Piotr, oggi al, ma in estate ufficialmente dell’Inter. L’ex difensore difende il centrocampista polacco.? Salvatoresi esprime su, che da luglio sarà poi dell’Inter: «Si sapeva che sarebbe andata a finire così. Dopo 7 anni e mezzo in cui ha deliziato, adesso è. Piotr è un ragazzo straordinario: mai una polemica o una parola fuori posto, ma ha percepito di esseredalla società. Quest’anno è come se non fosse esistito: non era più lui in campo, non c’era con la testa. Verrà utilizzato ancora meno nel finale di stagione: giocherà Traorè al suo posto». Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...