Arresti violenti | sit in solidale davanti alla caserma | Ingiusto trasferire i due ufficiali

(Di domenica 24 marzo 2024) Modena, 24 marzo 2024 – Un sit inal Comando provinciale dei Carabinieri di Modena in solidarietà ai duetrasferiti dopo il caso dei video finiti in rete che mostrano due’ da parte di un militare del Radiomobile. E’ stato organizzato oggi pomeriggio da alcuni comitati di cittadini. Capofila dell’iniziativa Mattia Meschieri, ex consigliere (Lega) del quartiere 2 che ha voluto consegnare una lettera di ringraziamento verso gli uomini dell’Arma a nome di tutti i presenti. "Questa è un’azione puramente di cittadinanza – ha spiegato – nella zona nord della città ci sono stati molti problemi, soltanto pochi mesi c’è stato addirittura un omicidio in via Vittorio Emanuele; recentemente al parco XXII aprile i carabinieri hanno portato a termine un’operazione anti droga molto importante. Ci ...