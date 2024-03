Welcome to Florence | nuovi guai Influencer bandito dalla città

(Di sabato 23 marzo 2024) Firenze, 23 marzo 2024 - Quattro anni. Per ben quattro anni il proprietario della nota pagina Instagram ’to’, non potrà mettere piede a Firenze. Si legge nel provvedimento firmato dal questore di Firenze, Maurizio Auriemma, che lo stesso ’’ fiorentino ha postato (e poi rimosso) sui social. Il 23enne – residente a Castelfiorentino – e un amico, i primi di gennaio di quest’anno, hanno avuto un alterco all’interno di una discoteca fiorentina. Una volta fuori sono partiti insulti e minacce e dai video girati si sente il giovane gridare ai buttafuori: "Voi non sapete chi sono io... vi rovino, vi faccio chiudere". E ancora: "Ogni rissa che mi arriva io la pubblico, e voi chiudete per sempre". Nel commento appena sotto il post con il provvedimento in bella vista, il ragazzo si limita a scrivere di aver alzato "un ...

