Scontro auto-moto sulla Tirrenia Inferiore | morto 32enne | incidente stradale a Vietri sul Mare

Tempo di lettura: < 1 minutoUn grave incidente stradale nel quale ha perso la vita un32enne si è verificato stamani sulla Ex SS18 altezza Ponte di Molina. La vittima era in sella ad una moto che ... (anteprima24)

Rivolta d’Adda (Cremona), 23 marzo 2024 – Un motociclista milanese di 46 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Rivolta d'Adda all'incrocio tra la provinciale per Cassano e la strada che ... (ilgiorno)

Salerno, incidente a Vietri sul Mare: Scontro tra auto e moto, morto un uomo di 32 anni - Incidente a Vietri sul Mare, nel salernitano, oggi 23 marzo 2024. Scontro tra una vettura ed una moto, un uomo di 32 anni è morto, non sono ancora chiare le cause del sinistro stradale. In corso i ...tag24

Motociclista muore nello Scontro con un’auto sulla provinciale a Rivolta d’Adda: sbalzato a dieci metri di distanza sull’asfalto - Stando alle prime informazioni, la Kawasaki era diretta verso Cassano d'Adda, quando ha impattato contro la ruota anteriore sinistra dell'auto. Il centauro è stato sbalzato a dieci metri di distanza e ...milano.repubblica

Incidente a Torino Filadelfia: carambola fra tre auto, una si ribalta in mezzo alla carreggiata - Si è trattato dello Scontro fra tre auto: una Fiat Panda, una Dacia Duster e una Fiat 500 che si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Ferita in modo non grave la ragazza che viaggiava a bordo di ...torinotoday