Macron è un pericolo Cosa ho trovato in Giorgia Meloni | Salvini scatenato sul palco

Mi ha lasciato alquanto interdetto l'uscita fuoriluogo e sproporzionata di Macron espressa al termine della conferenza di Parigi in cui si è discusso riguardo l'impegno dei Paesi occidentali in ... (ilgiornale)

Un uomo di mezza età che si fa immortalare in canotta e guantoni da boxe normalmente fa la figura del fesso o, nella migliore delle ipotesi, del vanitoso. A meno che non pratichi la nobile arte ... (liberoquotidiano)

" Macron con le sue parole rappresenta un pericolo per il nostro Paese e per questo continente. I problemi non sono la mamma e il papà, ma i guerrafondai come Macron . Non voglio lasciare ai miei figli ... (quotidiano)

Salvini, Macron guerrafondaio, è un pericolo per l'Ue - ROMA, 23 MAR - "Macron con le sue parole rappresenta un pericolo per il nostro Paese e per questo continente. I problemi non sono la mamma e il papà, ma i guerrafondai come Macron. Non voglio lasciare ...messaggeroveneto.gelocal

Ucraina, Salvini: Macron guerrafondaio, un pericolo per l'Europa - Roma, 23 mar. (askanews) - "Lasciare anche solo intravedere che soldati italiani, francesi, tedeschi possano uscire dal proprio paese per andare a fare la guerra penso sia pericoloso: Macron con le ...notizie.tiscali

Salvini al raduno delle destre sovraniste: “Macron guerrafondaio, pericolo per la Ue”. Marine Le Pen: “La premier appoggerà von der Leyen, lui no” - «Macron con le sue parole rappresenta un pericolo per il nostro Paese e per questo continente. I problemi non sono la mamma e il papà, ma i guerrafondai come Macron. Non voglio lasciare ai miei figli ...msn