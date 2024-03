Liverpool | posti disponibili per il terzo charter Ovet

(Di sabato 23 marzo 2024) EUROPA LEAGUE. Iscrizioni sempre aperte per la trasferta adi giovedì 11 aprile. E per la gara di ritorno del 18 aprile a Bergamo bigliettidal 25 marzo.

Si giocano pochissime partite in Premier League nella 29ª giornata del campionato inglese. Non solo Arsenal-Chelsea, Crystal Palace-Newcastle, Manchester United-Sheffield e Wolves-Bournemouth, anche ... (calcioweb.eu)

Eriksson allenatore dei Reds per un giorno in Liverpool-Ajax Legends: esaudito il suo sogno - La dirigenza dei “rossi” aveva invitato il tecnico svedese a sedersi in panchina dopo che a novembre aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro e che gli sarebbe rimasto un anno di vita ...rainews

L’Atalanta ritrova il Liverpool. Un’impresa che saprebbe di riscatto - È chiaro che anche per una squadra che sa giocare bene come sa giocare l’Atalanta riuscire ad avere la meglio su questo Liverpool è davvero un’impresa di difficilissima realizzazione, ma la posta in ...fantacalcio