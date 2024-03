LIVE Cobolli-Norrie | ATP Miami 2024 in DIRETTA | in campo tra poco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:01 Il romano si gioca un’importante fetta di stagione contro il “cagnaccio” britannico Cam. Vincendo salirebbe al n.58 del mondo provvisoriamente, scavalcando Sonego e irrompendo con ogni probabilità nella top 60 tra due lunedì. 22:55 Chiude Davidovich Fokina, 6-3, 7-5 al giovane cinese Junchen Shang. Adesso inFlavioe Cameron. 20:53 Koepfer ha battuto Baez 6-3, 6-2! Adesso Shang-Davidovich e poi! 17:40 Non si giocherà fino alle 18:30 italiane 16:00 Ci sarà da aspettare anche oggi. Per ora non si inizia prima delle 17. 10:30 Il nuovo programma prevede, sul6, Koepfer-Baez e Shang-Davidovich prima di ...