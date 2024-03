Lil Jolie | Serale di Amici 23 | vero nome e risultato ballottaggio

(Di sabato 23 marzo 2024) Lild’arte di Angela Ciancio, è una giovane cantautrice nata il 29 marzo 2000 a Petrullo, una frazione di Calvi Risorta nella provincia di Caserta. La sua partecipazione aldi23 l’ha resa una concorrente molto seguita e apprezzata. Ild’arte Lilè un omaggio all’attrice Angelina, di cui è diventata una grande fan dopo aver visto il film Ragazze interrotte. Questorappresenta per lei un’esperienza liberatoria che la fa sentire a suo agio. Lil ha impressionato i giudici con le sue esibizioni, in particolare con la sua cover di Un’ora d’amore dei Matia Bazar e con il suo inedito Follia. Grazie al suo talento, ha ottenuto la fiducia del giudice Rudy Zerbi, che le ha assegnato il banco di canto. Si è anche ...

Amici 2024, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntata - Amici 2024, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntata in onda stasera, sabato 23 marzo 2024, alle 21,30 ...tpi

Spoiler Amici 23: Lil Jolie vs Kumo, chi esce - Spoiler Amici 23: chi è il secondo eliminato Al ballottaggio Kumo vs Lil Jolie, chi esce Ecco l'indiscrezione con il nome del concorrente che avrebbe lasciato il programma di Canale 5 ...ultimenotizieflash

Verissimo, l’intervento a sorpresa del suo ex spiazza Anita durante la registrazione - Non temete, … Leggi tutto “Uomini & Donne, ecco quando torna in onda dopo la sospensione di Venerdì 22” Durante il daytime su Canale 5, Amici 23 s’infiamma con l’assegnazione del guanto di sfida da ...mondotv24