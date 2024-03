Le spiagge delle Canarie | le più conosciute da visitare

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 23 marzo 2024) Il tesoro condiviso fra Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote e le altre isole sono i 1500 chilometri di costa costellati di golfi, baie, calette e lingue di sabbia Lesono famose per la loro varietà, il colore della sabbia non è mai lo stesso e va dal bianco della spiaggia Morro Jable a Fuerteventura, al nero della spiaggia di Tenerife Playa de la Arena. Le acque dell’Oceano che bagnano l’arcipelago sono cristalline, verdi, azzurre e blu profondo e i paesaggi a contorno sono ogni volta differenti: distese di dune, paesi di pescatori, foreste preistoriche, scogliere a picco sul mare. Tra lepiù famose non si possono non ricordare: Playa de Maspalomas (Gran Canaria), nota proprio per le sue dune di sabbia dorata; Playa de Papagayo (Lanzarote): famosa per le sue acque trasparenti; e Playa de ...