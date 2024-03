Kate Middleton ripresa di nascosto | quali sono le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 23 marzo 2024)prosegue il suo momento di riposo, necessario per riprendersi definitivamente a seguito del delicato intervento che ha subito all’addome. Eppure, se in molti continuano a fare teorie complottiste, in realtà ledella principessa sarebbero realmente migliorate. Ecco come è stata beccata dalle telecamere. La principessa del Galles ancora non è tornata ufficialmente in pubblico. Eppure, le telecamere continuano ad inseguirla, nella speranza di avere qualche notizia in più sulle sue realidi salute. Proprio in questi giorni, infatti, i giornalistiriusciti a beccarein una tranquilla uscita insieme a suo marito. Ecco com’è apparsa la principessa sotto i flash. Ecco come sta...