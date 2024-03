Isabella da Terni | la giovane meteorologa che lotta contro i cambiamenti climatici | il suo messaggio di speranza al Convegno di Roma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024)- È una bambina umbra di otto anni nelle vesti dila protagonista della campagna "Weather Kids" realizzata dal Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite in collaborazione con la Rai. Sara è il nome con il quale compare in video, ma nella realtà lei è, vive in Umbria, in provincia die frequenta la terza elementare. Il video nel quale è protagonista viene trasmesso sulle reti Rai e si propone l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare azioni concrete per contrastare i. Di questo si parlerà oggi anche a, in occasione delorganizzato da Aisam, Associazione italiana scienze dell’atmosfera e meteorologia, a l’Università la Sapienza diper la Giornata Mondiale della ...