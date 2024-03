Così la Costa d’Avorio è diventata il gioiello dell’Africa

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 mar – Con una crescita prevista per il 2024 del 6,6% laè uno dei paesi con la crescita più elevata non solo, ma anche del mondo intero: un risultato dovuto all’esportazione di materie prime e al fatto che il governo ivoriano sta usando le entrate di queste esportazioni per costruire infrastrutture., crescita e investimenti Ovviamente la crescita economica da sola non basta per ridurre la povertà, se questa è accompagnata da un forte passivo della bilancia dei pagamenti che prosciuga le riserve di valuta pregiata, causando una grave crisi finanziaria come sta accadendo in diversi paesi africani. Questo non vale per la, che per diversi anni, tranne la parentesi del 2022, ha avuto un bilancio in attivo. A ...