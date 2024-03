Cameron Diaz e Benjamin Madden genitori bis | è nato Cardinal

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 23 marzo 2024) “Siamo fortunati ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio,. È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui! Per la sua sicurezza e la privacy non pubblicheremo alcuna foto, ma è davvero bello. Ci sentiamo così fortunati e grati”. Questo è il messaggio con cui, rispettivamente 51 e 45 anni, hanno annunciato sul loro profilo instagram la nascita del secondo figlio. Anche in questo caso, come avvenuto con la loro primogenita, Raddix, venuta alla luce nel 2020, i due hanno deciso di essere particolarmente riservati, per questo non sembrano essere intenzionati a diffondere alcuna immagine del loro bambino, almeno in un primo momento. Vi ...