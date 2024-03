Boom di occupati a Roma e provincia | quasi 2 milioni di lavoratori | è il dato più alto di sempre

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – I dati Istat indicano, nel 2023, un netto miglioramento del mercato del lavoro a, con un forte aumento deglie del tasso di occupazione. Glisono stati 1 milione e 819mila: ilpiùdi, 50mila in più rispetto al 2022 e ben 95mila in più rispetto al 2021. Il tasso di crescita deglinel 2023 è stato del 2,9% (media Italia +2,1%). Gli indicatori dell’occupazione ci dicono che sono stati del tutto recuperati e superati i livelli pre-pandemia del 2019. Lo rende noto la Camera di Commercio di. Gli indicatori dell’occupazione ci dicono che sono stati del tutto recuperati e superati i livelli pre-pandemia del 2019. Lo rende noto la Camera di ...

Da Capodanno (Pisano) a Pasqua. Settimana da Boom di presenze - Strutture ricettive occupate al 90%, tra gite scolastiche, italiani e stranieri. Ma siamo ancora al ‘mordi e fuggi’. Romanelli (Federalberghi): "Si è persa comunque l’occasione per anticipare la stagi ...lanazione

Boom di nuove assunzioni, offerte anche per over 50 - Cresce l’occupazione in Italia, trainata dai lavoratori over 50 per la bassa natalità ed il difficile accesso alla pensione: dati e trend di mercato.pmi

Lavoro, Boom occupati dopo la fine del reddito - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...libero