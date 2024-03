Asllani | «Inter | ecco il punto di forza! Sanchez? Mi ha detto una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 23 marzo 2024) Kristjanha parlato così a ‘Mola TV’ a margine dell’amichevole fra Albania e Cile, vinta dai sudamericani del compagno di squadraper 0-3 NAZIONALE –parla così nel post partita, parlando anche dello scontro in campo col compagno di squadra: «Il Cile ha giocato bene, ha tanti giocatori bravi. Abbiamo sofferto la lorofisica. Secondo me lo 0-3 è un risultato pesante, dispiace per i tifosi. Esordio contro l’Italia? Speravo in un girone più facile, purtroppo l’Europeo è così. Non vedo l’ora di giocare contro l’Italia, conosco tanti ragazzi ho visto anche la loro partita. BAttute in spogliatoio? MI prende in giro Frattesi, scherziamo su questo (ride, ndr)» STAGIONE –parla della stagione dell’: «Champions League? Non si ...