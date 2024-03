Volley femminile | 26ma di A1 col batticuore! Sfide all’ultimo respiro per secondo posto | zona playoff e salvezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) E’ un’ultima giornata di regular seasonquelle in programma domenica alle 17.00 (tutte le gare in contemporanea) con ancora tanti verdetti da emettere, dalla caccia al, alla volata per la conquista degli ultimi posti nei play-off, fino allacon Bergamo e Cuneo che si giocano unin serie A1 nella prossima stagione. Il campo principale è quello di Bergamo dove si incrociano due delle battaglie in corso, quella per ile quella per la. Di fronte le orobiche che occupano la penultima posizione ed hanno bisogno di almeno un punto per poter sperare nellao comunque di un punto in più di quelli che farà Cuneo e la Savino del bene Scandicci che ha ...