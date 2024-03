Russia | movimento Lgbt inserito nella lista dei “terroristi ed estremisti” | “Propaganda mina la società | in particolare i bambini”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo la sentenza espressa dalla Corte Suprema russa, laha aggiunto ilinternazionaleQ tra i "movimentici ed". La decisione si legge in un avviso del serivizio di intelligence finanziaria russo, il Rosfinmonitoring, che si occupa della lotta al riciclaggio

La Russia aggiunge il movimento LGBT all’elenco dei gruppi estremisti e terroristici. Dal 2022, la repressione contro la comunità LGBT è aumenta in Russia . La Russia aggiunge il movimento LGBT ... (periodicodaily)

La mossa è in linea con una sentenza della Corte Suprema russa dello scorso novembre, secondo la quale gli attivisti LGBTQ+ dovrebbero essere designati come estremisti. Russia inserisce Lgtbt tra i ... (ilcorrieredellacitta)

Dopo la sentenza espressa dalla Corte Suprema russa, la Russia ha aggiunto il movimento internazionale LGBTQ tra i "movimenti terroristici ed estremisti" . La decisione si legge in un avviso del ... (ilgiornaleditalia)

Romano Prodi: «Se l'Europa avesse avuto un esercito, la Russia non avrebbe attaccato l'Ucraina» - «A volte penso che se l'Europa avesse avuto un esercito, la Russia non avrebbe aggredito l'Ucraina. Se avessimo avuto un ministro degli Esteri a cui affidare una linea politica ...ilmessaggero

Napoli, presidio LGBT al consolato russo: "Jorit, perché non vieni anche tu" - L'appuntamento è per lunedì prossimo, per rappresentare tutta l'indignazione rispetto all'ultima decisione del Cremlino: la Russia ha aggiunto il ...ilmattino

Le opposizioni (meno Italia Viva) sottoscrivono la mozione di sfiducia a Salvini: quando sarà votata - Le opposizioni, meno Italia Viva, hanno sottoscritto la mozione di sfiducia presentata da Azione contro il ministro Matteo Salvini, per i rapporti tra ...fanpage