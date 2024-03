Rai | Sergio | “Soddisfatti per Milan-Roma | è un importante segnale per noi”

Sergio Barzetti è torna to a “È sempre Mezzogiorno”, il programma di Antonella Clerici che aveva lasciato nel dicembre scorso per via dello scandalo sulle sue dichiarazioni imbarazzanti sulla figura ... (gamberorosso)

Amadeus, il nodo contratto e Discovery alla finestra - La Rai punta a chiudere il rinnovo con il conduttore prima dell ... con l'annunciata staffetta tra l'amministratore delegato Roberto Sergio, da sempre grande sponsor di Amadeus (oltre che di Fiorello) ...ansa

Tutta la gioia del pubblico per il ritorno di Sergio Barzetti in tv - Grande affetto per Sergio Barzetti che è tornato nella cucina di E' sempre mezzogiorno su Rai 1. Il pubblico lo accoglie con gioia, una bella sorpresa per tutti ...ultimenotizieflash

Sulla Rai le partite di Uefa Europa League con le italiane e gli Internazionali di tennis - Rai ha raggiunto un accordo con Sky Italia per la trasmissione in chiaro di due degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati ...engage