Pomeriggio 5 | oggi Myrta Merlino sarà assente | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nella puntata didi5, venerdì 22 marzo,. Al suo posto ciGiuseppe Brindisi, che ormai sembra essere il suo sostituto ufficiale. Non è la prima volta, infatti, che la conduttrice si assenta dal talk show pomeridiano, in quanto è accaduto già un paio di volte da quando ha avviato il suo nuovo cammino su Canale 5.perché5 Come mainella puntata didi5? Stando a quanto rivelato da Dagospia, pare proprio che la ...