Nayt in concerto al Belvedere di San Leucio alla IX edizione del festival Un’Estate da BelvedeRE

(Di venerdì 22 marzo 2024)annuncia nuovi live per l’estate che vanno ad aggiungersi alle date già in calendario. Dopo il tour nei club in autunno, quasi interamente sold out,annuncia nuovi live per l’estate che vanno ad aggiungersi alle date già in calendario. Gli appuntamenti dell’Habitat Tour 2024: Romantico Finale vedrannoesibirsi in location d’eccezione e

Caserta. Dopo il tour nei club in autunno, quasi interamente sold out, NAYT annuncia nuovi live per l’estate che vanno ad aggiungersi alle date già in calendario. Gli appuntamenti dell’Habitat Tour ... (casertanotizie)

Il rapper Nayt protagonista al Belvedere di San Leucio - I biglietti per assistere all’unico concerto in Campania, organizzata da Veragency e Trident Music, sono già in vendita su Ticketone, Ticketmaster e Go2. Classe ’94, Nayt (al secolo William Mezzanotte ...casertanews

Nayt in concerto a Caserta il 18 giugno per “Un’Estate da BelvedeRE” - Il rapper Nayt sarà in concerto martedì 18 giugno 2024 a Caserta presso il Belvedere di San Leucio per il festival “Un’Estate da BelvedeRE”. Dopo il grande successo del tour autunnale nei club, con qu ...casertaweb

MUSICA - Un'Estate da BelvedeRE, Nayt in concerto al Belvedere di San Leucio il 18 giugno - Dopo il tour nei club in autunno, quasi interamente sold out, Nayt annuncia nuovi live per l’estate che vanno ad aggiungersi alle date già in calendario. Gli appuntamenti dell’Habitat Tour 2024: Roman ...napolimagazine