Me Contro Te Il Film – Operazione Spie | il teaser trailer

(Di venerdì 22 marzo 2024) I MeTe, i personaggi più amati dai bambini, hanno rilasciato oggi in anteprima assoluta sui loro profili ufficiali ildel loro nuovo, MeTe Il. Quando uscirà MeTe Il? Il, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, sarà nelle sale a partire da sabato 1 giugno distribuito da Warner Bros. Pictures. E’ una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, ColoradoProduction (una società del gruppo Rainbow) e MeTe. Cast tecnico Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, ilè scritto da Emanuela ...

