Mateo Retegui | dall' hockey su prato alla Nazionale con l' obiettivo Euro 2024

(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano, 22 marzo– La decisiva doppietta contro il Venezuela nell'amichevole in Florida certifica che finalmente l'Italia ha ritrovato il suo numero nove:. Due reti importanti e non banali, che certificano come il ragazzo del 1999 abbia gran fiuto del gol: il primo con un pregevole girata dopo un'uscita errata da parte degli avversari, il secondo con l'unico altro pallone buono che gli capita in area. Cinismo, presenza sotto porta, difesa del pallone e capacità di far giocare la squadra, queste (e altre) sono le principali caratteristiche di quello che,prima convocazione in Azzurro, venne soprannominato come "l'argentino che deve salvare l'Italia"a penuria offensiva. E dire che giocava asuIl figlio di Carlos ...

