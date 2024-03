Juve | Retegui obiettivo concreto

Con una vittoria i bianconeri si riprenderebbero il secondo posto, in attesa del Milan (in campo alle 15)Con una vittoria i bianconeri si riprenderebbero il secondo posto, in attesa del Milan (in ... (corriere)

Little Italy: evviva Retegui (ricordando il Mancio) ma Chiesa è finito alla periferia del villaggio - Male nella Juventus, male in azzurro: ci aiuti ad aiutarlo ... Jorginho ha offerto l'assist del sorpasso a un Retegui che, in area, sa come tenere i cerberi a cuccia, girarsi e spolverare l'angolo.eurosport

TJ - Amichevole in famiglia per la Juve. Weekend libero per i giocatori - 14:42 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Ultimo allenamento della settimana per la Juventus, che continua a ...tuttojuve

Calciomercato: la Juve pensa a Retegui, l'Inter valuta Smalling al posto di Acerbi - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato la Juventus starebbe cercando un attaccante da mettere alle spalle di Dusan Vlahovic e il nome seguito dal ds Cristiano Giuntoli sarebbe Mateo Retegui ...it.blastingnews