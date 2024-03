Judo | Grand Slam Tbilisi 2024 | Matteo Piras sfiora il podio nei -66 kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Prima giornata di incontri in archivio aldi, dove è in corso la sesta tappa del World Tour di. Il miglior risultato in chiave azzurra arriva da, a un passo dalnel tabellone riservato ai -66 kg. Il 30enne ha sconfitto nel suo cammino il cipriota Balarjishvili, il georgiano Zirakashvili e il polacco Poliak prima di arrenders in semifinale contro il russo Chernykh.ha poi affrontato la finale per il terzo posto, persa contro l’azero Pashayev al Golden Score. Sconfitta al secondo turno per Andrea Carlino, che nei -60 kg batte il nordcoreano Jin Chae prima di venir sconfitto dall’azero Bayramov. In campo femminile l’unica nostra atleta impegnata quest’oggi era Francesca Milani nei -52kg: stop all’esordio ...