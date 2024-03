(Di venerdì 22 marzo 2024) A poche ore demessa ddihanno comunicato il loro entusiasmo in merito a quanto deciso. Definita “rivoluzionaria”, la decisione apre, infatti, il mercato italianogestione delalle Entità di Gestione Indipendenti a scopo di lucro. Entrambe le società plaudono questa vittoria a beneficio di autori, compositori ed editori che possono, così, scegliere da chi farsi rappresentare nel settoregestione dei loro diritti. Foto Shutterstock “luce dell’odiernasulla gestione collettiva ...

Il presidente della Commissione IA per l’ informazione , istituita dal sottosegretario all’editoria Brachini per studiare l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo delle notizie, racconta i ... (repubblica)

Diritto d’autore, le reazioni di SIAE e Soundreef alla sentenza della Corte di Giustizia Europea - SIAE e Soundreef applaudono alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea in merito alla gestione del Diritto d’autore.funweek

Diritto d’autore: la UE boccia le regole italiane - In base al decreto legislativo 35/2017 oggi è possibile affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità indipendente i propri diritti diritti d’autore, nei limiti previsti dall’articolo ...pmi

''30 libri in 30 giorni'', al via l'iniziativa di BCsicilia per riscoprire la bellezza della lettura - La rassegna si svolgerà dal 23 di marzo al 22 di aprile 2024. I 30 libri presentati sintetizzano varie esperienze editoriali con particolare attenzione al nostro patrimonio culturale e ambientale.palermomania