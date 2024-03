Curling | l’Italia soffre ma regola anche la Turchia ai Mondiali Domani sfida alla Svizzera per la semifinale diretta

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’ennesima meraviglia targata Italia. La Nazionale azzurra difemminile ha infatti vinto la nona partita in quel di Sydney (Nuova Scozia, Canada), procedendo il suo cammino trionfo verso le semifinali dirette dei Campionati2024 difemminile. Le azzurre infatti, a sole due partite dfine della prima fase, occupano la seconda pozione del round robin con nove vittorie e una sola sconfitta. Un match abbastanza contratto quello delle ragazze capitanate da Stefania Constantini che, dopo una mano nulla, marcano un punto nel secondo end, trovandosi di fronte una buona difesa da parte delle avversarie, le quali nella terza ripresa si rendono protagoniste di un grande gioco terminato con una notevole bocciata di Yildiz, abile ad effettuare il contro sorpasso mettendo a referto due ...

