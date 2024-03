Autonomia differenziata | ora pure Rocca ammette la scure del governo sugli ospedali

(Di venerdì 22 marzo 2024) La lunga serie di critiche all’voluta dal, su spinta soprattutto della Lega, si arricchisce. L’ultimo avvertimento arriva dal presidente della Regione Lazio, Francesco. Un esponente della stessa maggioranza di destra che governa anche a livello nazionale. “La posizione della Regione Lazio l’abbiamo espressa con chiarezza”, diceintervenendo a un evento sulla sanità e spiegando di non avere “nulla contro l’”. Epil presidente della Regione Lazio non nasconde la sua “fortissima preoccupazione: la Regione Lazio ha 22 miliardi di euro di debito”. La lunga serie di critiche all’voluta dale spinta dalla ...

“Non sono d’accordo con chi ritiene che l’ Autonomia differenziata rappresenti un punto di non ritorno in relazione al tema dell’equità dell’assistenza sanitaria tra le Regioni italiane”. Lo afferma ... (ilgiornaleditalia)

Autonomia differenziata in sanità, Report della Fondazione The Bridge: - “Le disuguaglianze tra Regioni esistono già oggi, è arrivato il momento di parlare di responsabilità” “Non sono d’accordo con chi ritiene che l’Autonomia differenziata rappresenti un punto di non rito ...mi-lorenteggio

Il sindaco di Andria presente all'assemblea ALI Nazionale - "L'Italia non può contare in Europa se non recupera la sua unitarietà di intenti, di azioni e di visione. Per questo l'Autonomia differenziata così come pensata è uno smacco al Paese intero, è un ...andriaviva

Presentazione del Manifesto nazionale "Dal 7 ottobre alla pace" - Introduce Lia Quartapelle. Relazione del Segretari Nazionale di Sinistra per Israele Lele Fiano. Intervengono: Manuela Dviri, Roberto Cenati. Conclude Piero Fassino. Presiede Luciano Belli Paci ...radioradicale