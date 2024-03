Yemen | Nayef Ahmed Al-Qanis | gli Stati arabi che non fanno parte della resistenza avrebbero potuto prendere decisioni più efficaci per il popolo palestinese

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dopo l’abbattimento di altri due droni Houthi lo scorso 12 marzo daCaio Duilio, il cacciatorpediniere italiano che guida la missione europea Aspides a protezionenavigazione nello stretto di Bab el-Mandeb e nel Mar Rosso, il ministroDifesa Guido Crosetto, lancia un avvertimento. L’intensità e la pericolosità delle azioni degli Houthi stanno aumentando di settimana in settimana. Si è passati dagli attacchi alle navi mercantili a quelle militari di scorta, con un’evoluzione continua nelle modalità di attacco, condotte in modo diverso rispetto alle ultime volte. Lacipazione e persino il comando tattico dell’operazione di difesa, e non di attacco in quel tratto di mare, suggella per Anasarallah – il movimento sciita filoiraniano noto anche come Houthi, che controlla il ...