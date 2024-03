Yacht | ville | negozi | Fincantieri scommette sul lusso made in Italy con Operae Interiors

(Di giovedì 21 marzo 2024) La società, spin-off del gruppo navale, potrà contare su oltre 500 artigiani completamente italiani. Obiettivo 50 milioni di fatturato in 5 anni

I numeri sono stati illustrati in audizione dall'Agenzia del Demanio, che ha il compito di gestire i beni sequestrati e congelati ai miliardari russi a causa delle sanzioni di guerra. Ci sono anche ... (huffingtonpost)

I numeri sono stati illustrati in audizione dall'Agenzia del Demanio, che ha il compito di gestire i beni congelati ai miliardari russi a causa delle sanzioni di guerra. Ci sono anche 14 contenziosi ... (huffingtonpost)

Fincantieri sbarca a terra: design di lusso con Operae Interiors - Operae Interiors può contare su un team di 30 persone. Nei suoi primi mesi di attività, lo spin-off di Fincantieri è riuscito ad affermarsi come player di punta in diversi mercati: Italia ed Europa, ...libero

In Costa Smeralda ville sempre più costose - L'ultimo report di Savills, «Italy prime residential market 2024», ha rivelato che i prezzi delle ville in Costa Smeralda partono da 13 mila euro a metro quadro, secondi solo al lago di Como e seguiti ...italiaoggi

Guerra in Ucraina, in Liguria beni russi congelati da due anni. Tutto fermo ma il conto è salato - Dal Lady M a Villa Altachiara al jet di Albenga, i tesori degli oligarchi di Mosca vanno mantenuti Genova – Due anni in queste ore. Ventiquattro mesi esatti da quando sono scattati i sigilli al “Lady ...ilsecoloxix