Vida Shahvalad ricordata dagli amici all’Università Vanvitelli C’è anche il papà di Enzo | il fidanzato morto con lei

Non è vero che la salma di Vida Shahvalad la ragazza iraniana di 21 anni era stata rifiutata dall'Iran. storia di come si è arrivati al "cortociruito":Continua a leggere (fanpage)

Vida, la salma tornerà in Iran. L’ambasciata: “Rimpatrio appena l’autorità italiana lo permetterà” - L’ambasciata iraniana ha smentito un blocco della Repubblica islamica al rientro del corpo della studentessa morta a Napoli con il fidanzato. Si attende l’autopsia per il trasferimento ...quotidiano

Tragedia e Dignità Negata: Il Caso di Vida Shahvalad - La tragica vicenda di Secondigliano, con due giovani vite spezzate per inalazione di monossido di carbonio, illumina drammaticamente le complessità culturali e internazionali seguite a tale evento. Il ...fai.informazione

Vincenzo e Vida morti nel garage a Secondigliano, la salma della giovane rientrerà in Iran dopo l’autopsia - Dopo la polemica scoppiata in Iran, con la ragazza descritta come "peccatrice" e "di facili costumi" per il solo motivo di essere stata ritrovata assieme al fidanzato, l'ambasciata iraniana stoppa la ...internapoli