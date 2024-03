Un’Estate da BelvedeRE | NAYT in concerto al Belvedere di San Leucio il 18 giugno

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 21 marzo 2024) Caserta. Dopo il tour nei club in autunno, quasi interamente sold out,annuncia nuovi live per l’estate che vanno ad aggiungersi alle date già in calendario. Gli appuntamenti dell’Habitat Tour 2024: Romantico Finale vedrannoesibirsi in location d’eccezione e nei principali festival italiani, con cornici scenografiche che saranno lo sfondo di uno spettacolo che ci riporterà – questa volta all’aperto – in quello spazio speciale e sicuro che è stato il momento live del tour di Habitat. Martedì 18si esibirà aldi San, a Caserta, nell’ambito della IX edizione del festival “da”. I biglietti per assistere all’unicoin Campania, organizzata da Veragency e Trident ...