Un altro Oscar per Ennio Morricone | la colonna sonora della nostra vita

Un urlo di gioia per l’ Oscar all’amico Robert Downey Jr. mentre lei si fa meches e colpi di sole. Gwyneth Paltrow dal parrucchiere (casalingo) ancora mancava. L’attrice premio Oscar come miglior ... (ilfattoquotidiano)

In rete gira un video postato da Gwyneth Paltrow in cui l'attrice esulta per la vittoria agli Oscar dell'amico Robert Downey Junior mentre è a casa in pieno trucco e parrucco. Non si può dire che la ... (comingsoon)