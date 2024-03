Report Gimbe | Ciarambino | Dall’autonomia differenziata colpo mortale alla sanità del Sud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 21 marzo 2024) «Ildiffuso dFondazionesu “L’autonomiasulla” certifica, per l’ennesima volta, le gravi nefandezze contenute nel ddl Calderoli – dichiara Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto – un vero e proprio punto di non ritorno in ambito sanitario, in un momento in cui il Ssn è già in agonia. È l’ennesima autorevole voce che si aggiunge al coro di no provenienti dal mondo istituzionale, accademico, produttivo, scientifico, sindacale, finanziario contro la secessione leghista che ammazzerà l’unità del Paese, negando il dirittosalute a milioni di cittadini e accentuando il divario già esistente nell’aspettativa di vita, visto che oggi la media nazionale è a 82,6 anni ...