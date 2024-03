Prato | lavori sulla tangenziale | traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 - Serata piena di rabbia e polemiche sulle strade della città. Come se non bastassero i disagi per raggiungere la vallata, alcunistasera hanno bloccato la città, con tanti automobilisti completamente fermi in diverse strade, dal vecchio ospedale alla stessa. La chiusura di una corsia, con conseguente restringimento della carreggiata, è avvenuta all’altezza del cavalcavia della ferrovia ed ha provocato code a cascata su tutta la viabilità principale, andata letteralmente in. Tante le segnalazioni anche al nostro giornale di cittadini arrabbiati per la cattiva organizzazione del cantiere alla quale va aggiunta, purtroppo ancora una volta, l’assenza di tempestiva comunicazione. Anche sui social proteste a non finire, con ...