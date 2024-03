PlayStation Server Down Manutenzione In Atto Per Ripristinare Il Servizio Su PS5 & PS4

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sony, tramite la pagina ufficiale delNetwork, ha comunicato che ci sono dei disservizi che impediscono alcune delle principali funzionalità della piattaforma. Tra i vari servizi che abitualmente sono disponibili al momento non è possibile effettuare il login, creare nuovi profili ed avviare i giochi. I tecnici di Sony sono al lavoro per poterilnel minor tempo possibile. Intanto dai social le critiche dei possessori di PS5 e PS4 non sono mancate, il dische ormai dura da quasi due ore ha fperdere la pazienza soprattutto ai possessori di EA Sports FC 24, Fortnite e Call Of Duty. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, continueremo a seguire la vicenda e non mancheremo di aggiornarvi in merito alla questione. Nell’attesa se siete degli ...