Lucca | operaio precipita nello scavo del cantiere | inutile il tentativo di salvarlo di un collega

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Si allunga la tragica lista delle morti sul lavoro. Al nulla, purtroppo, valgono l’indignazione, le iniziative, i cortei, le manifestazioni di vario genere, i commenti che puntualmente accendono un dibattito infinito e che non produce soluzione. La realtà è che siamo qui a piangere un altroche ha perso la vita per lo stipendio. La vittima è un 52enne che questa mattina è caduto in unoin via dei Dorini, a S’Alessio, periferia nord ovest di. L’incidente mortale è avvenuto in unstradale per la realizzazione di una fognatura. Il corpo dell’è stato trovato con soltanto la parte inferiore del corpo sepoltae la dinamica di quel che è successo deve essere chiarita del tutto. Le ...

