L’eredità di Barone L’omaggio nel suo Viola Park e le incertezze per il futuro Commisso resta l’unico faro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il primo sole caldo dell’anno illumina i volti spauriti della Fiorentina: qui ci sono i reduci del 4 marzo 2018 (Astori), gente costretta rivivere un incubo che l’ha segnata per sempre. La famiglia– usiamo le parole di Joe– è aggrappata al patriarca Rocco, sfinito dal dolore e da un viaggio intercontinetale troppo impegnativo per lui, in questo momento.abbraccerebbe tutti se potesse, lo consigliano dire il più possibile seduto. Ma è lui l’icona da cui ricominciare un minimo di vita, anche sportiva. Nei pressi della cappella di Santa Caterina un enorme ulivo guarda tutti dall’alto, a ricordare che la morte ci rende piccoli. Non è un modo di dire: per la seconda volta in sei anni la Fiorentina deve rialzarsi dopo una tragedia inimmaginabile, lo tsunami emozionale rischia di travolgere ...