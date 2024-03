Italia punto di riferimento internazionale per la formazione su AI | Tech e Digital | WMF annuncia i primi 23 stage formativi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il WMF - We Make Future, Fierae Festival sull’Innovazione, AI and, in programma dal 13 al 15 giugno presso Bolognafiere,i suoi23, confermando laper il settore AI &come parte centrale della manifestazione ideata da Search On Media Group. Più ricco e vario